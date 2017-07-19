"Спартак" заинтересовался защитником сборной Хорватии

Московский "Спартак" заинтересовался защитником хорватского "Славен Белупо" Николой Катичем, информирует Спорт день за днем.

По сведениям издания, 20-летний бек попал в сферу интересов "красно-белых" после последнего предсезонного товарищеского матча чемпиона России против команды футболиста. Своими действиями в той игре кандидат в сборную Хорватии впечатлил тренерский штаб москвичей, однако пока предложения по перспективному игроку "Спартак" не делал.

Напомним, Мостовой объяснил неудачу "Спартака" в матче с "Динамо". | soccernews.ru