"Спартак" заинтересован в нападающем "Вердера" Крузе

Форвард "Вердера" Макс Крузе попал в сферу интересов "Спартака", сообщает Bundesliga Spotlight.

По информации ресурса, до конца июля клаусула футболиста будет составлять 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне Крузе провел 23 поединка и отметился 15 голами.

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