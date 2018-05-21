"Спартак" заинтересован в подписании форварда "Шахтера"

Московский "Спартак" заинтересован в подписании форварда донецкого "Шахтера" Факундо Феррейры, информирует Goal.

Так, по сведениям источника, достаться "красно-белым" 27-летний нападающий "горняков" может совершенно бесплатно ввиду истечения этим летом срока действия его контракта с чемпионом Украины. Российский клуб готов заплатить 5 миллионов евро аргентинцу в качестве подписного бонуса.

В нынешнем сезоне Феррейра забил 30 мячей и сделал 5 результативных передач в 42 матчах за "Шахтер".

Напомним, Божович прокомментировал свою возможную работу в "Спартаке" и "Зените". | soccernews.ru