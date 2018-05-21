"Спартак" заинтересован в подписании форварда "Шахтера"

Теги шахтер донецкфакундо феррейраспартак москва

"Спартак" заинтересован в подписании форварда "Шахтера"Московский "Спартак" заинтересован в подписании форварда донецкого "Шахтера" Факундо Феррейры, информирует Goal.

Так, по сведениям источника, достаться "красно-белым" 27-летний нападающий "горняков" может совершенно бесплатно ввиду истечения этим летом срока действия его контракта с чемпионом Украины. Российский клуб готов заплатить 5 миллионов евро аргентинцу в качестве подписного бонуса.

В нынешнем сезоне Феррейра забил 30 мячей и сделал 5 результативных передач в 42 матчах за "Шахтер".

Напомним, Божович прокомментировал свою возможную работу в "Спартаке" и "Зените". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Официально: дортмундская "Боруссия" представила нового главного тренера

Официально: дортмундская "Боруссия" представила нового главного тренера

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов