"Спартак" заинтересован в подписании хавбека "Севильи"

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"Спартак" заинтересован в подписании хавбека "Севильи"Московский "Спартак" заинтересован в подписании полузащитника испанской "Севильи" Гансо, информирует esportes.r7.com.

По сведениям источника, у 28-летнего хавбека не сложились отношения с новым наставником его команды Винченцо Монтеллой, из-за чего он готов разорвать контракт с андалусийским клубом. Если бразилец таки получит статус свободного агента, то подписать с ним соглашение будет готов не только чемпион России, но и бывший клуб игрока "Сан-Паулу".

В нынешнем сезоне Гансо забил 4 мяча и сделал 3 результативные передачи в 11 матчах за "Севилью".

Напомним, "Спартак" может подписать одного из бывших лидеров донецкого "Шахтера". | soccernews.ru

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