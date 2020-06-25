"Спартак" заключил новое соглашение с 18-летним защитником Голосовым

"Спартак" продлил контракт с 18-летним защитником Ильей Голосовым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

По данным источника, новое соглашение игрока с красно-белыми рассчитано до лета 2024 года.

Голосовой играет в "Спартаке" с лета 2019 года. В московский клуб он перешел из "Локомотива". В молодежном первенстве он провел 1 матч за "Спартак-2".

На данный момент футболист занимается с основной командой.

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