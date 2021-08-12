"Спартак" заключил новый контракт с Соболевым
Фото инстаграм Александра Соболева
Форвард московского "Спартака" Александр Соболев продлил сотрудничество с клубом.
По информации "СЭ", стороны подписали новое соглашение, рассчитанное до лета 2026 года.
Предыдущий контракт между игроком и "красно-белыми" действовал до конца сезона 2023/24.
Соболев выступает за "Спартак" с января 2020 года, сыграл 42 матча, забил 19 голов и сделал 8 ассистов.
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