"Спартак" заключит спонсорский контракт с "Уральскими авиалиниями"

Теги спартак москва

"Спартак" заключит спонсорский контракт с "Уральскими авиалиниями"

Московский "Спартак" в ближайшее время обзаведётся новым спонсором, сообщают российские СМИ.

"Красно-белые" заключат трёхлетний контракт с авиакомпанией "Уральские авиалинии".

По условиям договора клуб получит 170 миллионов рублей и брендированный самолёт.

По итогам 19 туров "Спартак" занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.

Не пропустите: Орлов: "Спартак" готов пригласить Кузяева". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Гвардиола установил рекорд по числу побед в плей-офф Лиги Чемпионов

Гвардиола установил рекорд по числу побед в плей-офф Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов