"Спартак" заключит спонсорский контракт с "Уральскими авиалиниями"
Московский "Спартак" в ближайшее время обзаведётся новым спонсором, сообщают российские СМИ.
"Красно-белые" заключат трёхлетний контракт с авиакомпанией "Уральские авиалинии".
По условиям договора клуб получит 170 миллионов рублей и брендированный самолёт.
По итогам 19 туров "Спартак" занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15