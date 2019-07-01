"Спартак" закроет доступ на стадион журналисту Малосолову за расистские оскорбления в адрес Луиса Адриано

"Спартак" решил закрыть доступ журналисту Андрею Малосолову вход на домашний стадион "Открытие Арена" из-за того, что он оскорбил в своем твиттере нападающего красно-белых Луиса Адриано.

Инцидент произошел после встречи "Спартака" с ЦСКА (3:1). В матче был удален игрок "армейцев" Кирилл Набабкин после стычки с Адриано.

В своем твиттере журналист написал следующее:

"Обезьяну спартаковскую как минимум следовало удалить вслед за Набабкиным. Думаю, Гончаренко не проиграл бы, если бы охладил прыть судьи уводом команды в раздевалку. Хотя бы на время".

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