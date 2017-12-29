"Спартак" занял второе место в рейтинге самых упоминаемых событий 2017 года в соцсети "ВКонтакте"

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"Спартак" занял второе место в рейтинге самых упоминаемых событий 2017 года в соцсети "ВКонтакте"

Московский "Спартак" занял второе место в рейтинге самых упоминаемых событий 2017 года в соцсети "ВКонтакте", сообщают российские СМИ.

О "красно-белых" пользователи упоминали 2,5 миллиона раз. Опередила "народную команду", которая в уходящем году стала чемпионом России, только криптовалюта (2,8 млн).

Также в пятёрку рейтинга вошли Сирия (2 млн), Олимпиада в Пхёнчхане (1,9 млн) и сериал "Шерлок" (1,4 млн).

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Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
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