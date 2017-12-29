Московский "Спартак" занял второе место в рейтинге самых упоминаемых событий 2017 года в соцсети "ВКонтакте", сообщают российские СМИ.

О "красно-белых" пользователи упоминали 2,5 миллиона раз. Опередила "народную команду", которая в уходящем году стала чемпионом России, только криптовалюта (2,8 млн).

Также в пятёрку рейтинга вошли Сирия (2 млн), Олимпиада в Пхёнчхане (1,9 млн) и сериал "Шерлок" (1,4 млн).

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