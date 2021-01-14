"Спартак" заплатил Баду более 4 миллионов за разрыв контракта

Стало известно, сколько московский "Спартак" заплатил немецкому защитнику Малкольму Баду за досрочный разрыв контракта.

По данным Telegram-канала "У Кузьмича", футболист получил 30 процентов от суммы зарплаты за оставшиеся 1,5 года контракта. Таким образом, Баду досталось 4 миллиона 320 тысяч рублей (около 48 тысяч евро).

Баду перешел в "Спартак" летом 2019 года из "Вольфсбурга" за 75 тысяч евро. Инициатором трансфера был бывший генеральный директор московского клуба Томас Цорн.

23-летний Баду играл только за "Спартак-2", провел 24 матча, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Не пропустите: Бышовец оценил шансы Кокорина заиграть в "Спартаке". | http://soccernews.ru