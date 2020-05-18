"Спартак" заплатил за Соболева больше первоначальной суммы выкупа

Председатель совета директоров "Крыльев Советов" Александр Фетисов раскрыл детали сделки нападающего Александра Соболева в "Спартак".

"Сегодня "Спартак" воспользовался опцией выкупа Александра Соболева, которая была предусмотрена арендным соглашением. При переходе в "Спартак" мы учитывали желание Александра и интересы нашего клуба.

Отмечу, что этот трансфер станет одним из самых коммерчески успешных в истории "Крыльев". Сумма соглашения конфиденциальна и по условиям договора не подлежит разглашению, но могу сказать, что нам удалось увеличить первоначальную сумму выкупа Соболева", - сказал Фетисов.

Ранее сообщалось, что трансфер футболиста в московский клуб стоит 4,5 миллиона евро.

Не пропустите: Тихонов отреагировал на решение "Спартака" выкупить Соболева| http://soccernews.ru