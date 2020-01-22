"Спартак" заплатит Ананидзе более миллиона евро за расторжение контракта
"Спартаку" необходимо будет выплатить компенсацию бывшему полузащитнику команды Джано Ананидзе в размере полугодовой зарплаты. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
По данным источника, красно-белые должны выплатить хавбеку 1,2 миллиона евро. Это половина от суммы зарплаты, которая полагалась игроку по контракту до июня 2021 года.
О расторжении контракта с футболистом стало известно 21 января.
27-летний Ананидзе является воспитанником "Спартака" и выступал за клуб с 2009 года. Всего он провел за "красно-белых" 146 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 17 результативных передач. В составе московского клуба хавбек становился чемпионом России и обладателем Кубка страны. Грузинский полузащитник сдавался в аренду "Крыльям Советов" и "Ростову", с которым он выиграл Кубок России.
Не пропустите: Агент Ананидзе: "Процедура расторжения контракта со "Спартаком" произошла быстро. Мы не торговались"| http://soccernews.ru
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