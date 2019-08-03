"Спартак" заплатит за Тила 18 миллионов евро

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"Спартак" заплатит за Тила 18 миллионов евро

Полузащитник "АЗ Алкмара" Гус Тил в ближайшее время станет игроком "Спартака", сообщает De Telegraaf.

По сведениям издания, клубы согласовали сумму трансфера, которая составит 18 миллионов евро. Примечательно, что рыночная стоимость голландца в три раза меньше.

Ожидается, что сегодня 21-летний футболист прилетит в Россию для прохождения медицинского обследования и заключения контракта.

Тил - воспитанник "АЗ Алкмара". Хавбек дебютировал за основную команду в августе 2016 года. С тех пор он провёл 96 матчей, забил 28 голов и сделал 12 ассистов.

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