"Спартак" заплатит за Тила 18 миллионов евро
Полузащитник "АЗ Алкмара" Гус Тил в ближайшее время станет игроком "Спартака", сообщает De Telegraaf.
По сведениям издания, клубы согласовали сумму трансфера, которая составит 18 миллионов евро. Примечательно, что рыночная стоимость голландца в три раза меньше.
Ожидается, что сегодня 21-летний футболист прилетит в Россию для прохождения медицинского обследования и заключения контракта.
Тил - воспитанник "АЗ Алкмара". Хавбек дебютировал за основную команду в августе 2016 года. С тех пор он провёл 96 матчей, забил 28 голов и сделал 12 ассистов.
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