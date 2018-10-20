"Спартак" заполучил двух игроков "Чертаново"

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"Спартак" заполучил двух игроков "Чертаново"

Московский "Спартак" заполучил двух полузащитников "Чертаново" Максима Глушенкова и Наиля Умярова.

Как сообщают российские СМИ, с обоими футболистами заключены долгосрочные контракты, детали которых пока не разглашаются.

При этом Глушенков и Умяров продолжат выступать за "Чертаново", а к "красно-белым" присоединятся во время зимнего трансферного окна.

В этом сезоне 19-летний Глушенков сыграл за "Чертаново" 14 матчей и забил 5 мячей. На счету 18-летнего Умярова 16 игр и 1 гол.

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