"Спартак" запустил проект по открытию футбольных школ

Теги спартак москва

"Спартак" запустил проект по открытию футбольных школ

"Спартак" к 2023 году собирается открыть до 450 школ на территории России и стран СНГ, заявил коммерческий директор клуба Александр Атаманенко.

Ожидается, что через несколько лет футболом под брендом "Спартака" будут заниматься около 50 тысяч человек.

"Мы нацеливаемся на популяризацию бренда клуба как среди детей, занимающихся футболом, так и среди их родителей, Одна из целей проекта - мониторинг юных талантов в возрасте от 6 до 14 лет", - сказал Атаманенко

Уже в феврале этого года первые школы откроются в девяти городах - Красноярске, Красногорске, Калуге, Туле, Оренбурге, Пскове, Тюмени, Санкт-Петербурге и Новокузнецке.

Не пропустите: Защитник "Спартака" рассказал, как изменилась его игра при Кононове| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: Кико Касилья стал игроком "Лидса"

Официально: Кико Касилья стал игроком "Лидса"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов