"Спартак" запустил проект по открытию футбольных школ

"Спартак" к 2023 году собирается открыть до 450 школ на территории России и стран СНГ, заявил коммерческий директор клуба Александр Атаманенко.

Ожидается, что через несколько лет футболом под брендом "Спартака" будут заниматься около 50 тысяч человек.

"Мы нацеливаемся на популяризацию бренда клуба как среди детей, занимающихся футболом, так и среди их родителей, Одна из целей проекта - мониторинг юных талантов в возрасте от 6 до 14 лет", - сказал Атаманенко

Уже в феврале этого года первые школы откроются в девяти городах - Красноярске, Красногорске, Калуге, Туле, Оренбурге, Пскове, Тюмени, Санкт-Петербурге и Новокузнецке.

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