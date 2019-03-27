"Спартак" запустил собственный мобильный оператор

Московский "Спартак" в своём официальном твиттере объявил о запуске собственного мобильного оператора.

"Мы рады поделиться отличной новостью для всех "красно-белых"! Проект "Спартак-Мобайл" официально запускается! Теперь вы можете приобрести фирменную сим-карту в цветах любимого клуба, а также стать обладателем других ценных бонусов", - говорится в заявлении "народной команды" в микроблоге.

⚡️⚡️⚡️Дорогие болельщики!



Мы рады поделиться отличной новостью для всех красно-белых! Проект «Спартак-Мобайл» официально запускается!



⚪️ Теперь вы можете приобрести фирменную сим-карту в цветах любимого клуба, а также стать обладателем других ценных бонусов. pic.twitter.com/sbvxuThtNO — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 26 марта 2019 г.

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