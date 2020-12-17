"Спартак" заставил Кокорина тренироваться до конца года

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"Спартак" заставил Кокорина тренироваться до конца года

Нападающий московского "Спартака" Александр Кокорин будет заниматься по индивидуальной программе до 31 декабря включительно, сообщает "Чемпионат".

По сведениям издания, футболиста не отпустили, хотя у него есть справки от врачей, которые предписывают ему полный покой. У форварда диагностирован надрыв четырехглавой мышцы бедра.

По некоторым данным, в клубе полагают, что Кокорин симулировал травму и умышленно пропустил матчи чемпионата России со своими бывшими клубами "Сочи" (0:1) и "Зенитом" (1:3). Есть вероятность, что форвард покинет "Спартак" в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 29-летний Кокорин провел за "Спартак" 10 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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