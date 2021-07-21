"Спартак" заверил болельщиков о том, что их впустят на домашние матча команды
Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен
Московский "Спартак" на своем официальном сайте заверил, что болельщиков будут впускать на домашние матчи команды в РПЛ.
"В течение двух последних месяцев ФК "Спартак-Москва" проводил консультации с мэрией и Роспотребнадзором о возможности увеличения разрешенного количества зрителей на домашних матчах команды при условии наличия у всех болельщиков QR-кодов. Клуб выступил также с инициативой по организации на своих домашних играх прививочного пункта. Сегодня «Открытие Банк Арена» вошла в реестр COVID-free зон, осуществляющих деятельность с соблюдением эпидемиологических ограничений.
Однако в соответствии с Постановлением №?18 главы Роспотребнадзора А. Ю. Поповой решения о допустимой численности зрителей на спортивных мероприятиях принимаются на основе показателей распространения инфекции в каждом отдельном регионе. Эти показатели пересчитываются каждые 14 дней.
Ранее в наш клуб поступило предостережение Роспотребнадзора о недопустимости нарушения требований, указанных в этом постановлении. Такое же предостережение было выслано и в адрес Российского футбольного союза. Неисполнение обязательных требований может повлечь закрытие стадиона на длительный срок.
По информации Роспотребнадзора, показатели заболеваемости по Москве на данный момент не допускают присутствия на играх более 500 зрителей. При этом в случае улучшения эпидемиологической ситуации в городе допустимая квота может быть увеличена.
Клуб продолжает взаимодействовать с Роспотребнадзором и следит за обновлением данных. ФК "Спартак-Москва" готов к реализации билетной программы и начнет ее, как только это станет возможным. Обо всей новой информации мы сразу же сообщим на официальных ресурсах", — сообщает пресс-служба красно-белых.
Напомним, что сегодня появилась информация о решении Роспотребнадзора Татарстана о недопуске болельщиков на матч "Рубина" со "Спартаком", который пройдет 24 июля.
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