"Спартак" завершил сбор в Тарасовке

Сегодня, 11 июня, игроки "Спартака" провели последнюю тренировку на базе в Тарасовке. Сбор проходил с 23 мая.

Футболисты играли 8 на 8 на ограниченном участке поля, после чего главный тренер Доменико Тедеско поблагодарил игроков за работу.

Футбол 8х8. Последняя тренировка сбора



Перед отъездом из Тарасовки команда провела двусторонку на ограниченном участке поля.#КрасноБелыеСборы pic.twitter.com/JkqnHc1xSv — F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) June 11, 2020

"Команда благодарна всему персоналу тарасовской базы - администраторам, поварам, агрономам, уборщицам, охране - за профессионализм и заботу на протяжении всех трех недель", - информирует пресс-служба клуба.

У команды будет пара выходных, после которых они снова приступят к подготовке сезона.

Розыгрыш РПЛ возобновится 19 июня. 20 июня "Спартак" на выезде сыграет в гостях с тульским "Арсеналом".

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