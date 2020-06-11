"Спартак" завершил сбор в Тарасовке

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"Спартак" завершил сбор в Тарасовке

Сегодня, 11 июня, игроки "Спартака" провели последнюю тренировку на базе в Тарасовке. Сбор проходил с 23 мая.

Футболисты играли 8 на 8 на ограниченном участке поля, после чего главный тренер Доменико Тедеско поблагодарил игроков за работу.

"Команда благодарна всему персоналу тарасовской базы - администраторам, поварам, агрономам, уборщицам, охране - за профессионализм и заботу на протяжении всех трех недель", - информирует пресс-служба клуба.

У команды будет пара выходных, после которых они снова приступят к подготовке сезона.

Розыгрыш РПЛ возобновится 19 июня. 20 июня "Спартак" на выезде сыграет в гостях с тульским "Арсеналом".

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