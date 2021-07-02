"Спартак" завершил сделку по выкупу Мозеса

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Полузащитник Виктор Мозес официально перешёл из "Челси" в "Спартак".

Московский клуб на своём официальном сайте объявил о заключении с футболистом контракта до 31 мая 2023 года.

Ранее сообщалось, что "красно-белые" выкупят нигерийского хавбека за 5 миллионов евро.

Играя за "Спартак" на правах аренды, Мозес забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 20 матчах.

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