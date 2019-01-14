"Спартак" заявил, что со здоровьем Мельгарехо все в порядке

Пресс-служба "Спартака" сообщила, что полузащитник Лоренсо Мельгарехо чувствует себя хорошо.

Ранее стало известно, что футболист прервал тренировку на сборе в Дубае.

"Сегодня ряд СМИ сообщили, что Мельгарехо досрочно закончил утреннюю тренировку. Спешим успокоить болельщиков: у нашего футболиста со здоровьем все в порядке! Вечером Лоренсо работал в общей группе и принял участие в двусторонке на ограниченном участке поля", - написала пресс-служба.

В нынешнем сезоне футболист участвовал в 20 матчах, отметился 4 голами и одним ассистом.

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