"Спартак" заявил Кокорина на сезон-2020/21 РПЛ под 9-м номером

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"Спартак" заявил Кокорина на сезон-2020/21 РПЛ под 9-м номером

Нападающий Александр Кокорин попал в заявку "Спартака" на предстоящий сезон РПЛ.

29-летний футболист будет выступать под номером 9. Ранее под этим номером в "Спартаке" играл Резиуан Мирзов.

В первом туре РПЛ сезона-2020/21 "красно-белые" сыграют с "Сочи". Матч состоится в Москве 9 августа.

Напомним, Кокорин присоединился к "Спартаку" на правах свободного агента и заключил контракт по схеме "3+1".

В столичном клубе футболист будет зарабатывать 3 миллиона евро в год.

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