"Спартак" заявил Крала на сезон в чемпионата России

"Спартак" заявил новичка команды Алекса Крала на сезон-2019/20 чемпионата России.



21-летний футболист, скорее всего, сможет участвовать в матче 9-го тура РПЛ с "Уралом", который пройдет 15 сентября.



Вчера, 1 сентября, на матче 8-го тура РПЛ "Спартак" - "Зенит" московский клуб представил чешского новичка.



21-летний Крал - воспитанник "Славии". Его трансфер обошелся красно-белым в 12 миллионов евро.



А еще: "Славия" пожелала удачи Кралу в "Спартаке"| http://soccernews.ru