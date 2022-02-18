"Спартак" заявил на сезон ещё одного новичка

Фото сайт "Спартака"

Московский "Спартак" зарегистрировал в системе РПЛ нового форварда Артура Максимчука.

20-летний футболист внесён в заявку и теперь сможет играть за "красно-белых" в чемпионате России.

Напомним, что "Спартак" купил Максимчука у "Сатурна" за 23 тысячи евро и заключил с ним контракт до 2025 года.

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