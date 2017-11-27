"Спартак" - "Зенит" - 3:1 (обзор)

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"Спартак" - "Зенит" - 3:1 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча чемпионата России между "Спартаком" и "Зенитом".

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 18 39
2 Зенит Санкт-Петербург 18 33
3 ЦСКА Москва 18 32
4 Спартак Москва 18 31
5 Краснодар 18 30
6 Ахмат 18 25
7 Уфа 18 24
8 Урал 18 24
9 Арсенал Тула 18 24
10 Ростов 18 22
11 Амкар 18 21
12 Рубин 18 20
13 Тосно 18 20
14 Динамо Москва 18 16
15 Анжи 18 16
16 СКА Хабаровск 18 12
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