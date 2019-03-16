"Спартак" - "Зенит": анонс и прогноз битвы двух столиц в рамках 20 тура РПЛ
"Спартак" – "Зенит"
Стадион: "Открытие Арена" (Москва)
Начало матча: 19:00
Главный арбитр: Владимир Москалев (Воронеж)
Битва команд "без игры" – именно так многие болельщики, а также некоторые эксперты оценивают центральный матч 20 тура российской Премьер-лиги между "Спартаком" и "Зенитом". До конца чемпионата осталось всего 10 матчей, и каждый должен думать о своих задачах. "Зениту", например, стоит не подпускать к себе "Краснодар", который активно борется за чемпионство и по всем игровым характеристикам должен его добывать. "Спартак", в свою очередь, провел очень неубедительную первую часть сезона при Каррере, и теперь должен бороться за третью путевку в Лигу Чемпионов с ЦСКА и "Локомотивом".
Дела Олега Кононова в народной команде продвигаются очень даже неплохо, если брать во внимание только чемпионат. В РПЛ команда не проигрывает 5 матчей кряду и по потерянным очкам идет на четвертом месте, всего лишь на балл отставая от зоны Лиги Чемпионов. При Кононове "Спартак" немного стабилизировал своих показатели. К примеру, команда вышла на второе место в лиге по среднему количеству ударов за матч – 15,4 (больше только у "Краснодара"), а также начала больше контролировать мяч – в среднем 54,4% (больше, опять же, только у "Краснодара"). Однако, улучшающаяся динамика игровых моментов никак не влияет на общее течение игры. В шести последних официальных матчах во всех турнирах народная команда лишь раз забила больше 1 гола, а общая картина игры пока не становится лучше или хотя бы понятней. По мнению известного спортивного комментатора Василия Уткина, игры у "Спартака" нет и вовсе. В матче против "Зенита" Олег Кононов не сможет рассчитывать сразу на нескольких исполнителей: дисквалифицированы Зе Луиш и Гулиев, в лазарете находятся ключевой центральный полузащитник Фернандо, и центрбек Жиго, о котором многие уже успели забыть.
"Зенит" начал 2019 год в РПЛ с двух минимальных побед над "Уфой" и "Уралом" (1:0, 2:1) и, воспользовавшись двумя осечками "Краснодара", увеличил отрыв от второго места до 5 баллов. Однако, назвать игру питерцев прорывной или хотя бы улучшенной по сравнению с прошлым сезоном нельзя. Команда вылетела из Лиги Европы от 18 команды Ла Лиги, пропустив 5 мячей в 2 матчах, а встречи чемпионата "Зениту" все еще даются с трудом. Не помогает даже Сердар Азмун, который выступил в роле иранского Пёнтека и забил 5 голов в 6 матчах после перехода в "Зенит". Очевидно, что Олегу Кононову придется обратить внимание на результативность экс-форварда "Рубина". Что касается кадровых ресурсов, то до сегодняшнего дня недоступными для Семака оставались Ерохин, Лунев и Маркизио. Однако, как сообщают многие авторитетные СМИ, вратарь Лунев все же имеет шанс выйти на дербы против "Спартака".
Интересные факты перед противостоянием "Зенита" и "Спартака"
"Спартак" и "Зенит" сыграли между собой 54 матча в новейшей истории: 20 встреч остались за питерцами, 19 игр выиграли москвичи, еще 15 раз фиксировалась ничья.
"Спартак" не проигрывает "Зениту" в родных стенах в течении 5 матчей кряду.
В последних пяти из шести матчей между "Спартаком" и "Зенитом" хозяева поля непременно одерживали победу, забивая при этом в среднем три гола.
"Спартак" не проигрывает в последних пяти домашних матчах в рамках РПЛ.
Ориентировочные составы
"Спартак": Селихов – Рассказов, Кутепов, Джикия, Айртон – Ломовицкий, Глушаков, Зобнин, Мельгарехо – Ханни – Адриано.
"Зенит": Кержаков – Смольников, Ракицкий, Иванович, Набиуллин – Ригони, Барриос, Оздоев, Кузяев – Азмун, Дзюба.
Прогноз на матч "Спартак" – "Зенит"
По состоянию на 15:00 субботы букмекеры дают идентичные коэффициенты на победу обеих команд в дерби двух столиц – 2,7. Ничья оценивается как наименее вероятный исход – 3,2.
В первом круге команды разошлись вничью 0:0 и, стоит признать, с тех времен изменилось немногое. "Зенит" нее стал забивать хотя бы по 2 гола в каждом матче, а "Спартак" хоть и наладил результаты, но не наладил игру (встреча с "Зенитом" должна многое рассказать о состоянии народной команды). Наша редакция считает, что большого количества голов в дерби зрители опять не увидят. И, скорее всего, одни из ворот так и не будут распечатаны, особенно если один из коллективов не забьет быстрый гол.
Прогноз Soccernews: обе команды забьют – нет (1,9)
Игорь Малиенко | soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Матюиди ярко высказался о своем одноклубнике
-
Левандовски рассказал о приглашении его в "Реал" лидерами команды
-
"Спартак" - "Зенит": анонс и прогноз битвы двух столиц в рамках 20 тура РПЛ
-
Он герой для моих детей: экс-игрок "Зенита" ярко высказался о Роналду
-
Озил пригласил на свою свадьбу президента Турции
-
"Зенит" обратился к своим болельщикам перед матчем со "Спартаком"
-
"Атлетик" - "Атлетико": видеотрансляция матча Ла Лиги
-
Полузащитник "Зенита" высказался о ближайшем матче со "Спартаком"
-
Матч "Милан" - "Интер" стал рекордным по выручке в истории Серии А
-
"Оренбург" на своем поле обыграл "Динамо"
-
Клопп назвал лучший способ добиться успеха
-
"Реал" нацелился на звезду "Манчестер Сити"
-
Судья удалил главного тренера "Оренбурга" в матче с "Динамо"
-
Стали известны стартовые составы на матч "Урал" - ЦСКА
-
Назван главный кандидат на пост главного тренера "Интера"
-
"Реал" - "Сельта": видеотрансляция матча 28-го тура Ла Лиги
-
Звезда "Тоттенхэма" прокомментировала предстоящий матч с "Манчестер Сити"
-
"Арсенал" нацелился на капитана "Манчестер Юнайтед"
-
Голкипер "Бешикташа" может перейти в "Олимпиакос"
-
Тема закрыта: защитник "Спартака" жестко прокомментировал слухи о его уходе в другую команду
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|40
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|ЦСКА Москва
|19
|33
|4
|Спартак Москва
|19
|32
|5
|Локомотив Москва
|19
|32
|6
|Рубин
|19
|28
|7
|Оренбург
|19
|26
|8
|Ростов
|19
|26
|9
|Ахмат
|19
|24
|10
|Крылья Советов
|19
|24
|11
|Арсенал Тула
|19
|24
|12
|Динамо Москва
|20
|23
|13
|Урал
|19
|23
|14
|Анжи
|20
|18
|15
|Уфа
|19
|16
|16
|Енисей Красноярск
|19
|11