"Спартак" - "Зенит": анонс и прогноз битвы двух столиц в рамках 20 тура РПЛ

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"Спартак" - "Зенит": анонс и прогноз битвы двух столиц в рамках 20 тура РПЛ

"Спартак" – "Зенит"

Стадион: "Открытие Арена" (Москва)

Начало матча: 19:00

Главный арбитр: Владимир Москалев (Воронеж)

Битва команд "без игры" – именно так многие болельщики, а также некоторые эксперты оценивают центральный матч 20 тура российской Премьер-лиги между "Спартаком" и "Зенитом". До конца чемпионата осталось всего 10 матчей, и каждый должен думать о своих задачах. "Зениту", например, стоит не подпускать к себе "Краснодар", который активно борется за чемпионство и по всем игровым характеристикам должен его добывать. "Спартак", в свою очередь, провел очень неубедительную первую часть сезона при Каррере, и теперь должен бороться за третью путевку в Лигу Чемпионов с ЦСКА и "Локомотивом".

Дела Олега Кононова в народной команде продвигаются очень даже неплохо, если брать во внимание только чемпионат. В РПЛ команда не проигрывает 5 матчей кряду и по потерянным очкам идет на четвертом месте, всего лишь на балл отставая от зоны Лиги Чемпионов. При Кононове "Спартак" немного стабилизировал своих показатели. К примеру, команда вышла на второе место в лиге по среднему количеству ударов за матч – 15,4 (больше только у "Краснодара"), а также начала больше контролировать мяч – в среднем 54,4% (больше, опять же, только у "Краснодара"). Однако, улучшающаяся динамика игровых моментов никак не влияет на общее течение игры. В шести последних официальных матчах во всех турнирах народная команда лишь раз забила больше 1 гола, а общая картина игры пока не становится лучше или хотя бы понятней. По мнению известного спортивного комментатора Василия Уткина, игры у "Спартака" нет и вовсе. В матче против "Зенита" Олег Кононов не сможет рассчитывать сразу на нескольких исполнителей: дисквалифицированы Зе Луиш и Гулиев, в лазарете находятся ключевой центральный полузащитник Фернандо, и центрбек Жиго, о котором многие уже успели забыть.

"Зенит" начал 2019 год в РПЛ с двух минимальных побед над "Уфой" и "Уралом" (1:0, 2:1) и, воспользовавшись двумя осечками "Краснодара", увеличил отрыв от второго места до 5 баллов. Однако, назвать игру питерцев прорывной или хотя бы улучшенной по сравнению с прошлым сезоном нельзя. Команда вылетела из Лиги Европы от 18 команды Ла Лиги, пропустив 5 мячей в 2 матчах, а встречи чемпионата "Зениту" все еще даются с трудом. Не помогает даже Сердар Азмун, который выступил в роле иранского Пёнтека и забил 5 голов в 6 матчах после перехода в "Зенит". Очевидно, что Олегу Кононову придется обратить внимание на результативность экс-форварда "Рубина". Что касается кадровых ресурсов, то до сегодняшнего дня недоступными для Семака оставались Ерохин, Лунев и Маркизио. Однако, как сообщают многие авторитетные СМИ, вратарь Лунев все же имеет шанс выйти на дербы против "Спартака".

Интересные факты перед противостоянием "Зенита" и "Спартака"

"Спартак" и "Зенит" сыграли между собой 54 матча в новейшей истории: 20 встреч остались за питерцами, 19 игр выиграли москвичи, еще 15 раз фиксировалась ничья.

"Спартак" не проигрывает "Зениту" в родных стенах в течении 5 матчей кряду.

В последних пяти из шести матчей между "Спартаком" и "Зенитом" хозяева поля непременно одерживали победу, забивая при этом в среднем три гола.

"Спартак" не проигрывает в последних пяти домашних матчах в рамках РПЛ.

Ориентировочные составы

"Спартак": Селихов – Рассказов, Кутепов, Джикия, Айртон – Ломовицкий, Глушаков, Зобнин, Мельгарехо – Ханни – Адриано.

"Зенит": Кержаков – Смольников, Ракицкий, Иванович, Набиуллин – Ригони, Барриос, Оздоев, Кузяев – Азмун, Дзюба.

Прогноз на матч "Спартак" – "Зенит"

По состоянию на 15:00 субботы букмекеры дают идентичные коэффициенты на победу обеих команд в дерби двух столиц – 2,7. Ничья оценивается как наименее вероятный исход – 3,2.

В первом круге команды разошлись вничью 0:0 и, стоит признать, с тех времен изменилось немногое. "Зенит" нее стал забивать хотя бы по 2 гола в каждом матче, а "Спартак" хоть и наладил результаты, но не наладил игру (встреча с "Зенитом" должна многое рассказать о состоянии народной команды). Наша редакция считает, что большого количества голов в дерби зрители опять не увидят. И, скорее всего, одни из ворот так и не будут распечатаны, особенно если один из коллективов не забьет быстрый гол.

Прогноз Soccernews: обе команды забьют – нет (1,9)

Игорь Малиенко soccernews.ru

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3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 33
4 Спартак Москва Спартак Москва 19 32
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 32
6 Рубин Рубин 19 28
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