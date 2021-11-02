"Спартак", "Зенит", ЦСКА узнали соперников в Кубке России: все пары 1/8 финала
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка России.
"Зенит" сыграет с КАМАЗом, "Спартак" встретится с "Кубанью", ЦСКА предстоит поединок с "Сочи", "Локомотив" поборется с "Енисеем".
Все пары 1/8 финала выглядят так:
"Зенит" Санкт-Петербург – КАМАЗ Набережные Челны
"Спартак" Москва – "Кубань" Кубань
"Сочи" Сочи – ЦСКА Москва
"Локомотив" Москва – "Енисей" Красноярск
"Динамо" Москва – "Нижний Новгород" Нижний Новгород
"Рубин" Казань – "Ротор" Волгоград
"Балтика" Калининград – "Чайка" Песчанокопское
"Алания" Владикавказ – "Арсенал" Тула
Матчи состоятся 1-3 марта 2022 года.
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