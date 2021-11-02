"Спартак", "Зенит", ЦСКА узнали соперников в Кубке России: все пары 1/8 финала

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка России.

"Зенит" сыграет с КАМАЗом, "Спартак" встретится с "Кубанью", ЦСКА предстоит поединок с "Сочи", "Локомотив" поборется с "Енисеем".

Все пары 1/8 финала выглядят так:

"Зенит" Санкт-Петербург – КАМАЗ Набережные Челны

"Спартак" Москва – "Кубань" Кубань

"Сочи" Сочи – ЦСКА Москва

"Локомотив" Москва – "Енисей" Красноярск

"Динамо" Москва – "Нижний Новгород" Нижний Новгород

"Рубин" Казань – "Ротор" Волгоград

"Балтика" Калининград – "Чайка" Песчанокопское

"Алания" Владикавказ – "Арсенал" Тула

Матчи состоятся 1-3 марта 2022 года.

Не пропустите: "Спартак" теряет Хендрикса. | http://soccernews.ru