"Спартак" - "Зенит": где смотреть трансляцию матча чемпионата России
17 марта состоится 20-го тура чемпионата, в которых сыграют московский "Спартак" и санкт-петербурский "Зенит". Матч пройдет в Москве на стадионе "Открытие Арена".
Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале "Матч Премьер". Также встречу покажет официальный сайт "Зенит".
Начало встречи в 18:00 мск.
После 19 туров "Зенит" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 40 очков. "Спартак" находится на четвертой позиции, имея в активе 32 очка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|40
|2
|Краснодар
|18
|34
|3
|ЦСКА Москва
|19
|33
|4
|Спартак Москва
|19
|32
|5
|Локомотив Москва
|19
|32
|6
|Рубин
|19
|28
|7
|Ростов
|19
|26
|8
|Ахмат
|19
|24
|9
|Арсенал Тула
|19
|24
|10
|Урал
|19
|23
|11
|Динамо Москва
|19
|23
|12
|Оренбург
|17
|22
|13
|Крылья Советов
|18
|21
|14
|Анжи
|19
|18
|15
|Уфа
|19
|16
|16
|Енисей Красноярск
|19
|11