"Спартак" - "Зенит": где смотреть трансляцию матча чемпионата России

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"Спартак" - "Зенит": где смотреть трансляцию матча чемпионата России

17 марта состоится 20-го тура чемпионата, в которых сыграют московский "Спартак" и санкт-петербурский "Зенит". Матч пройдет в Москве на стадионе "Открытие Арена".

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале "Матч Премьер". Также встречу покажет официальный сайт "Зенит".

Начало встречи в 18:00 мск.

После 19 туров "Зенит" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 40 очков. "Спартак" находится на четвертой позиции, имея в активе 32 очка.

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