"Спартак", "Зенит" и ЦСКА претендуют на хавбека "Динамо"

Московские "Спартак" и ЦСКА, а также питерский "Зенит" претендуют на полузащитника Александра Ташаева, выступающего за другой столичный клуб - "Динамо".

Об этом, как информирует Чемпионат, сообщил известный телекомментатор Нобель Арустамян. В частности, он рассказал: "Очень любопытная ситуация вокруг Александра Ташаева. Игрок, который интересен "Спартаку" и "Зениту", также привлек внимание ЦСКА. Армейцы готовы активировать клаусулу, которая составляет всего лишь 1,5 миллиона евро. Но есть другая проблема - это агентское вознаграждение представителям Ташаева. Здесь есть некоторые проблемы, но ЦСКА - в гонке, и переговоры между клубом и агентами имеют место.

Но московское "Динамо" хочет Александра сохранить и предлагает ему новый контракт, по которому он станет самым высокооплачиваемым футболистом команды. Так что ситуация пока непонятная, сам Ташаев не хочет переезжать из Москвы, поэтому сразу же вариант, например, с "Краснодаром" не очень очевиден для него. Есть вариант с "Зенитом", но пока не совсем понятно, что будет с клубом с точки зрения нового тренера, поэтому на данный момент у Александра есть три варианта: остаться в "Динамо" либо перейти в другие московские команды - ЦСКА и "Спартак".

Напомним, Арустамян рассказал о трансферных планах "Краснодара". | soccernews.ru