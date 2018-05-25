"Спартак", "Зенит" и ЦСКА претендуют на хавбека "Динамо"
Московские "Спартак" и ЦСКА, а также питерский "Зенит" претендуют на полузащитника Александра Ташаева, выступающего за другой столичный клуб - "Динамо".
Об этом, как информирует Чемпионат, сообщил известный телекомментатор Нобель Арустамян. В частности, он рассказал: "Очень любопытная ситуация вокруг Александра Ташаева. Игрок, который интересен "Спартаку" и "Зениту", также привлек внимание ЦСКА. Армейцы готовы активировать клаусулу, которая составляет всего лишь 1,5 миллиона евро. Но есть другая проблема - это агентское вознаграждение представителям Ташаева. Здесь есть некоторые проблемы, но ЦСКА - в гонке, и переговоры между клубом и агентами имеют место.
Но московское "Динамо" хочет Александра сохранить и предлагает ему новый контракт, по которому он станет самым высокооплачиваемым футболистом команды. Так что ситуация пока непонятная, сам Ташаев не хочет переезжать из Москвы, поэтому сразу же вариант, например, с "Краснодаром" не очень очевиден для него. Есть вариант с "Зенитом", но пока не совсем понятно, что будет с клубом с точки зрения нового тренера, поэтому на данный момент у Александра есть три варианта: остаться в "Динамо" либо перейти в другие московские команды - ЦСКА и "Спартак".
Напомним, Арустамян рассказал о трансферных планах "Краснодара". | soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|30
|60
|2
|ЦСКА Москва
|30
|58
|3
|Спартак Москва
|30
|56
|4
|Краснодар
|30
|54
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|53
|6
|Уфа
|30
|43
|7
|Арсенал Тула
|30
|42
|8
|Динамо Москва
|30
|40
|9
|Ахмат
|30
|39
|10
|Рубин
|30
|38
|11
|Урал
|30
|37
|12
|Ростов
|30
|37
|13
|Амкар
|30
|35
|14
|Анжи
|30
|24
|15
|Тосно
|30
|24
|16
|СКА Хабаровск
|30
|13