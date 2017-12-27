"Спартак", "Зенит" и "Локомотив" поборются за хавбека "Ахмата"

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"Спартак", "Зенит" и "Локомотив" поборются за хавбека "Ахмата"

Полузащитник "Ахмата" Антон Швец может покинуть клуб в январе, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, интерес к футболисту проявляют "Зенит", "Спартак", "Краснодар" и "Локомотив". Грозненцы не прочь расстаться с игроком, но хотят получить за него не менее пяти миллионов евро. Впрочем такая сумма пока не устраивает покупателей.

В этом сезоне 24-летний Швец провел за "Ахмат" 16 матчей и забил 3 гола.

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