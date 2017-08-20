"Спартак" ждет ответа от Ньянга до 22 августа

"Спартак" продолжает интересоваться французским нападающим "Милана" МБайе Ньянгом, сообщает сайт журналиста Альфредо Педуллы.

По сведениям источника, "красно-белые" ждут решение форварда до 22 августа. В случае положительного ответа российский клуб заплатит за 22-летнего француза порядка 20 миллионов евро.

Если Ньянг не согласится переходит в "Спартак", тогда клуб переключится на другие варианты.

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