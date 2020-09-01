"Спартак" зимой отказался от трансфера чемпиона мира

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"Спартак" зимой отказался от трансфера чемпиона мира

Агент Франко Камоцци рассказал, что прошлой зимой московскому "Спартаку" предлагали полузащитника "Ромы" Стивена Нзонзи.

"В январе мы предлагали аренду Стивена Нзонзи с последующим правом выкупа, но гендиректор и, думаю, тренер отказались", - приводит слова Камоцци "Спорт-Экспресс".

В нынешнем сезоне 31-летний Нзонзи выступает за "Ренн" на правах аренды, провел за клуб два матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. В 2018 году хавбек стал чемпионом мира в составе сборной Франции.

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