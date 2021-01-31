"Спартак" значительно продвинулся в переговорах по трансферу Промеса
Московский "Спартак" успешно продолжает переговоры по трансферу нападающего амстердамского "Аякса" Квинси Промеса, сообщает AD.
По сведениям источника, стороны значительно продвинулись в переговорах. Ожидается, что о трансфере форварда могут объявить в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что "Аякс" требует за 29-летнего Промеса 16 миллионов евро, но "Спартак" не готов платить более 10.
Напомним, что Промес играл за "Спартак" с 2014 по 2018 годы, провел 135 матчей, забил 66 мячей и отдал 33 голевые передачи.
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|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23