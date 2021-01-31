"Спартак" значительно продвинулся в переговорах по трансферу Промеса

Московский "Спартак" успешно продолжает переговоры по трансферу нападающего амстердамского "Аякса" Квинси Промеса, сообщает AD.

По сведениям источника, стороны значительно продвинулись в переговорах. Ожидается, что о трансфере форварда могут объявить в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что "Аякс" требует за 29-летнего Промеса 16 миллионов евро, но "Спартак" не готов платить более 10.

Напомним, что Промес играл за "Спартак" с 2014 по 2018 годы, провел 135 матчей, забил 66 мячей и отдал 33 голевые передачи.

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