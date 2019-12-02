"Спартака" наказал Ананидзе и Мельгарехо которые подрались во время матча с "Зенитом"



"Спартак" оштрафовал полузащитника Джано Ананидзе и нападающего Лоренсо Мельгарехо за их поведение во время матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с "Зенитом" (0:1), сообщают российские СМИ.

Футболисты повздорили во втором тайме и Ананидзе боднул партнера по команде головой.

Решение о штрафе было принято на совете команды, в котором приняли участие игроки и главный тренер Доменико Тедеско.

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