"Спартак" поздравил с 23-летием форварда Понсе
"Спартак" в твиттере поздравил 23-летнего нападающего Эскиэля Понсе с днем рождения.
"Желаем Эсекелю крепкого здоровья, семейного счастья и результативной игры в составе красно-белых!" - сообщается в соцсети московского клуба.
С Днем рождения, Эсекель! Сегодня нападающему «Спартака» исполняется 23 года— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) March 29, 2020
Желаем Эсекелю крепкого здоровья, семейного счастья и результативной игры в составе красно-белых! #Понсе #Спартак #Силавединстве pic.twitter.com/JDwno2Nl9K
В нынешнем сезоне форвард провел 26 матчей, отметившись 8 голами. В "Спартаке" игрок выступает с 2019 года.
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