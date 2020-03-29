"Спартак" поздравил с 23-летием форварда Понсе

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"Спартак" поздравил с 23-летием форварда Понсе

"Спартак" в твиттере поздравил 23-летнего нападающего Эскиэля Понсе с днем рождения.

"Желаем Эсекелю крепкого здоровья, семейного счастья и результативной игры в составе красно-белых!" - сообщается в соцсети московского клуба.

В нынешнем сезоне форвард провел 26 матчей, отметившись 8 голами. В "Спартаке" игрок выступает с 2019 года.

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