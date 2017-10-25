Спартаковское дерби: Команда Карреры ждет гостей из Нальчика

"Спартак" Москва – "Спартак" Нальчик

Стадион: "Открытие"

Начало матча: 19:00

Арбитр: Николай Волошин

Московский "Спартак" – фактически единственный гранд российского футбола, который продолжает выступление в Кубке России. Команда Карреры является главным фаворитом, при должном настрое красно-белые могут выиграть этот турнир. Нужен ли сейчас Кубок "Спартаку" – это другой вопрос. Когда Каррера вез в Краснодар на матч с "Кубанью" основу и фактически пожертвовал Промесом, который получил повреждение перед матчем с "Ливерпулем", под ним шаталось кресло. "Спартак" в то время постоянно терял очки в чемпионате, перспективы в Лиге чемпионов были туманны. Сейчас же москвичи немного поправили дела в РФПЛ и имеют реальный шанс выйти в плей-офф самого престижного клубного турнира Европы, за это Каррере многое простят, станет ли он снова выпускать основу в матче на Кубок, когда через неделю ехать в Севилью? Риск потерять очередного игрока основы слишком велик.

Другой вопрос - способен ли "Спартак" из Нальчика обыграть своих одноклубников из Москвы, даже если те выпустят неосновной состав? Клубы из низших дивизионов обычно чаще всего выбивают представителей РФПЛ в первом раунде, так как играют дома, причем выиграть могут как у дубля, так и у боевого состава соперника. В следующем же раунде ряды представителей низших лиг стремительно редеют. Клубы элитного дивизиона, которые прошли первый этап, играют дома, перед своими болельщиками выступать спустя рукава им не с руки, даже если на поле выходят игроки запаса. Команды из низших дивизионов, в свою очередь, теряют фактор своего поля, который добавлял им куража, а также в некоторых случаях фактора долгого перелёта соперника. На выезде клубы из ФНЛ и ПФЛ играют в разы хуже.

"Спартак" из Нальчика играет в ПФЛ в зоне "Юг", занимая там 11 место, даже о выходе в ФНЛ эта команда не мечтает. Проход "Динамо" по пенальти – победа, которую многие игроки могут запомнить на всю жизнь, ведь не факт, что они смогут повторить подобное достижение в будущем. Теперь же игроки из Нальчика, которым преимущественно по 19-20 лет, приедут играть на "Открытие", где у них могут задрожать ноги и вполне возможно, что их, при правильном настрое, обыграет даже дубль московского "Спартака".

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 12 матчей: восемь побед у москвичей, остальные игры завершились вничью.

Лучшее достижение "Спартака" из Нальчика в Кубке страны – 1/4 финала в сезоне 07/08.

Последний раз команды играли между собой 21 августа 2011 года. Матч в Нальчике завершился вничью 0:0.

Ориентировочные составы:

"Спартак" Москва: Селихов, Петкович, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Бакаев, Самсонов, Глушаков, Роша, Мельгарехо, Давыдов.

"Спартак" Нальчик: Шогенов, Муслуев, Шахтиев, Абазов, Лелюкаев, Миронов, Паштов, Ахриев, Медников, Гугуев, Тлупов.

Прогноз на матч:

Если Каррера выпустит состав, приближенный к основному, то Нальчик вряд ли избежит разгрома, если же на поле появятся молодые игроки – гости могут побороться, однако итоговая победа все же наверняка будет за москвичами.

Букмекеры предлагают на победу хозяев коэффициент 1.10, на гостей – 34.00.

Вячеслав Горбачев

Также читайте: Первый матч без Кумана: "Эвертон" с опаской едет в гости к "Челси" | http://soccernews.ru