Спартаковское дерби: Команда Карреры ждет гостей из Нальчика
"Спартак" Москва – "Спартак" Нальчик
Стадион: "Открытие"
Начало матча: 19:00
Арбитр: Николай Волошин
Московский "Спартак" – фактически единственный гранд российского футбола, который продолжает выступление в Кубке России. Команда Карреры является главным фаворитом, при должном настрое красно-белые могут выиграть этот турнир. Нужен ли сейчас Кубок "Спартаку" – это другой вопрос. Когда Каррера вез в Краснодар на матч с "Кубанью" основу и фактически пожертвовал Промесом, который получил повреждение перед матчем с "Ливерпулем", под ним шаталось кресло. "Спартак" в то время постоянно терял очки в чемпионате, перспективы в Лиге чемпионов были туманны. Сейчас же москвичи немного поправили дела в РФПЛ и имеют реальный шанс выйти в плей-офф самого престижного клубного турнира Европы, за это Каррере многое простят, станет ли он снова выпускать основу в матче на Кубок, когда через неделю ехать в Севилью? Риск потерять очередного игрока основы слишком велик.
Другой вопрос - способен ли "Спартак" из Нальчика обыграть своих одноклубников из Москвы, даже если те выпустят неосновной состав? Клубы из низших дивизионов обычно чаще всего выбивают представителей РФПЛ в первом раунде, так как играют дома, причем выиграть могут как у дубля, так и у боевого состава соперника. В следующем же раунде ряды представителей низших лиг стремительно редеют. Клубы элитного дивизиона, которые прошли первый этап, играют дома, перед своими болельщиками выступать спустя рукава им не с руки, даже если на поле выходят игроки запаса. Команды из низших дивизионов, в свою очередь, теряют фактор своего поля, который добавлял им куража, а также в некоторых случаях фактора долгого перелёта соперника. На выезде клубы из ФНЛ и ПФЛ играют в разы хуже.
"Спартак" из Нальчика играет в ПФЛ в зоне "Юг", занимая там 11 место, даже о выходе в ФНЛ эта команда не мечтает. Проход "Динамо" по пенальти – победа, которую многие игроки могут запомнить на всю жизнь, ведь не факт, что они смогут повторить подобное достижение в будущем. Теперь же игроки из Нальчика, которым преимущественно по 19-20 лет, приедут играть на "Открытие", где у них могут задрожать ноги и вполне возможно, что их, при правильном настрое, обыграет даже дубль московского "Спартака".
Интересные факты противостояния:
Команды провели между собой 12 матчей: восемь побед у москвичей, остальные игры завершились вничью.
Лучшее достижение "Спартака" из Нальчика в Кубке страны – 1/4 финала в сезоне 07/08.
Последний раз команды играли между собой 21 августа 2011 года. Матч в Нальчике завершился вничью 0:0.
Ориентировочные составы:
"Спартак" Москва: Селихов, Петкович, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Бакаев, Самсонов, Глушаков, Роша, Мельгарехо, Давыдов.
"Спартак" Нальчик: Шогенов, Муслуев, Шахтиев, Абазов, Лелюкаев, Миронов, Паштов, Ахриев, Медников, Гугуев, Тлупов.
Прогноз на матч:
Если Каррера выпустит состав, приближенный к основному, то Нальчик вряд ли избежит разгрома, если же на поле появятся молодые игроки – гости могут побороться, однако итоговая победа все же наверняка будет за москвичами.
Букмекеры предлагают на победу хозяев коэффициент 1.10, на гостей – 34.00.
Вячеслав Горбачев
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|14
|29
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|14
|29
|3
|ЦСКА Москва
|14
|25
|4
|Урал
|14
|22
|5
|Краснодар
|14
|21
|6
|Спартак Москва
|14
|21
|7
|Уфа
|14
|18
|8
|Рубин
|14
|18
|9
|Ахмат
|14
|17
|10
|Арсенал Тула
|14
|17
|11
|Ростов
|14
|17
|12
|Амкар
|14
|16
|13
|Динамо Москва
|14
|14
|14
|Тосно
|14
|14
|15
|Анжи
|14
|12
|16
|СКА Хабаровск
|14
|12