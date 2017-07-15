"Спартаку" грозит техническое поражение в матче за Суперкубок России

Московскому "Спартаку" могут засчитать техническое поражение в матче за Суперкубок России.

Причиной этого может стать участие в поединке защитника "красно-белых" Георгия Джикии, который получил красную карточку в игре 30-го тура РФПЛ прошлого сезона против тульского "Арсенала".

Как сообщают российские СМИ, это дело будет рассмотрено 19 июля контрольно-дисциплинарным комитетом РФС.

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