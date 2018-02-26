"Спартаку" и "Атлетику" грозит наказание от УЕФА

УЕФА занимается расследованием столкновений болельщиков "Спартака" и "Атлетика" перед очным матчем команд в Бильбао в минувший четверг.

Как сообщает Marca, организация запросила дополнительную информацию о произошедшем у испанской полиции.

Отмечается, что обоим клубам грозит наказание от УЕФА. При чём "Атлетик" может больше пострадать от санкций - в частности, есть риск закрытия домашнего стадиона басков "Сан Мамес".

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