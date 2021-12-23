"Спартаку" и ЦСКА предложили услуги аргентинского защитника

Фото: инстаграм Гарсеса

Защитник "Колона" Факундо Гарсес может перебраться в Россию.

Как сообщает Sport24, услуги 22-летнего аргентинца были предложены "Спартаку" и ЦСКА.

Отметим, что соглашение игрока с клубом рассчитано до декабря 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро.

В этом сезоне Гарсес сыграл 22 матча, однако результативными действиями не отметился.

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