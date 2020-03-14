"Спартаку" не хватило игроков для полноценной заявки на матч с "Оренбургом"
Тренерский штаб московского "Спартака" во главе с Доменико Тедеско не сумел собрать полноценную заявку на сегодняшний матч с "Оренбургом".
Из-за внезапных потерь "красно-белые" заявили на игру только 17 футболистов из необходимых 18.
В последний момент "народная команда" не досчиталась Ильи Кутепова, Аяза Гулиева (у обоих простуда) и Гуса Тиля (травма).
Матч 22-го тура РПЛ "Оренбург" - "Спартак" начнётся в 14:00 по московскому времени.
Не пропустите: Агент прояснил будущее Мельгарехо в "Спартаке". | http://soccernews.ru
главное
-
"Спартак" сыграет с "Оренбургом" самым молодым составом в XXI веке
-
Большинство клубов готово поддержать приостановку РПЛ из-за коронавируса
-
Три футболиста "Фиорентины" больны коронавирусом
-
Матч "Сочи" - "Краснодар" пройдёт при пустых трибунах
-
СМИ: пауза в европейских турнирах может продлиться до сентября
Лента новостей
-
В Англии определили клубы, которые попадут в АПЛ, если сезон не будет возобновлен
-
Тедеско прокомментировал победу "Спартака" над "Оренбургом" в матче РПЛ
-
Мирзов забил первый гол за "Спартак"
-
2
"Спартак" в гостях переиграл "Оренбург" в 22-м туре РПЛ
-
Дуглас Коста во время карантина тренируется с собакой
-
Два сотрудника "Алавеса" заболели коронавирусом
-
Орлов призвал не переносить Евро-2020
-
Тедеско получил одноматчевую дисквалификацию
-
Президенты "Ювентуса" и "Лацио" поссорились во время видеоконференции
-
4
Президент "Реала" Перес и директор "Барселоны" Абидаль могли заразиться коронавирусом
-
Орлов прокомментировал слова Кокорина о пересмотре отношения к Путину
-
Игроки "Спартака" приехали на матч с "Оренбургом" в защитных масках
-
"Наполи" готов продать Милика
-
Марадону изолировали, чтобы он не заболел коронавирусом
-
1
"Спартак" сыграет с "Оренбургом" самым молодым составом в XXI веке
-
Бензема пожаловался на безделье во время карантина
-
"Спартаку" не хватило игроков для полноценной заявки на матч с "Оренбургом"
-
Большинство клубов готово поддержать приостановку РПЛ из-за коронавируса
-
2
Бывшему физиотерапевту "Барселоны" грозит тюремное заключение за сексуальное домогательство
-
1
Три футболиста "Фиорентины" больны коронавирусом
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|21
|47
|2
|Краснодар
|21
|41
|3
|Ростов
|21
|38
|4
|Локомотив Москва
|21
|38
|5
|ЦСКА Москва
|21
|35
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|21
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|21
|26
|10
|Урал
|21
|25
|11
|Оренбург
|22
|23
|12
|Крылья Советов
|21
|22
|13
|Тамбов
|21
|22
|14
|Сочи
|21
|21
|15
|Рубин
|21
|20
|16
|Ахмат
|22
|20