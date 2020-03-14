"Спартаку" не хватило игроков для полноценной заявки на матч с "Оренбургом"

Тренерский штаб московского "Спартака" во главе с Доменико Тедеско не сумел собрать полноценную заявку на сегодняшний матч с "Оренбургом".

Из-за внезапных потерь "красно-белые" заявили на игру только 17 футболистов из необходимых 18.

В последний момент "народная команда" не досчиталась Ильи Кутепова, Аяза Гулиева (у обоих простуда) и Гуса Тиля (травма).

Матч 22-го тура РПЛ "Оренбург" - "Спартак" начнётся в 14:00 по московскому времени.

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