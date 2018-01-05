"Спартаку" отказали в трансфере хорватского защитника

Защитник "Ред Булл Зальцбурга" Дуе Чалета-Цар является трансферной целью московского "Спартака".

"Красно-белые" предложили за 21-летнего хорвата 12 миллионов евро, однако австрийский клуб ответил отказом.

В этом сезоне Чалета-Цар сыграл за "Ред Булл Зальцбург" 33 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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