"Спартаку" предлагали подписать Соболева

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн заявил, что московскому клубу предлагали услуги форварда "Крыльев Советов" Александра Соболева.

"Нам его предлагали. Конечно, из-за статистики эта фамилия фигурирует. Но зимой мы никого, в том числе Соболева, брать не будем. Есть одна позиция, которая рассматривается, но не факт, что мы на неё кого-то возьмём. Могу сказать, что это не нападающий и не крайний защитник", - сказал Цорн.

22-летний Соболев в текущем сезоне сыграл за "Крылья Советов" 19 матчей, забил 10 голов и сделал 3 ассиста.

Сумма отступных в контракте нападающего составляет 2 миллиона евро.

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