"Спартаку" придётся заплатить компенсацию за Кононова

Теги арсенал туласпартак москваолег кононов

"Спартаку" придётся заплатить компенсацию за Кононова

"Спартаку" придётся заплатить компенсацию за главного тренера тульского "Арсенала" Олега Кононова и членов его штаба.

Как сообщают российские СМИ, "канониры" собираются потребовать от "красно-белых" 500 тысяч евро.

Ранее стало известно, что "Спартак" уже согласовал с 52-летним белорусским специалистом контракт до конца текущего сезона.

Более недели назад столичный клуб расстался с Массимо Каррерой, сейчас командой на временной основе руководит Рауль Рианчо.

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