"Спартаку" вручили серебрянные медали РПЛ (фото)
Фото: сайт "Спартака"/Автор неизвестен
Московскому "Спартаку" вручили серебряные медали за прошлый сезон в российской премьер-лиге, информирует пресс-служба "красно-белых".
Награждение перед тренировкой московской команды провели президент РПЛ Сергей Прядкин и генеральный секретарь РФС Александр Алаев.
Во время сбора в Австрии экс-тренер вратарей Макс Урванчки забрал свою медаль, а также медали, которые предназначены для Доменико Тедеско и Андреаса Хинкеля.
"В первую очередь хочу поздравить болельщиков "Спартака". Потому что столько поклонников нет, наверное, ни у одной другой команды российской премьер-лиги. Впереди у клуба знаменательная дата — столетие. Желаю "Спартаку" удачи в новом сезоне!", — сказал Прядкин.
Напомним, что в прошедшем сезоне "Спартак" под руководством Доменико Тедеско финишировал на втором место в РПЛ. Чемпионом в третий раз подряд стал "Зенит", который тренирует Сергей Семак.
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