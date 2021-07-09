"Спартаку" вручили серебрянные медали РПЛ (фото)

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"Спартаку" вручили серебрянные медали РПЛ (фото)Фото: сайт "Спартака"/Автор неизвестен

Московскому "Спартаку" вручили серебряные медали за прошлый сезон в российской премьер-лиге, информирует пресс-служба "красно-белых".

Награждение перед тренировкой московской команды провели президент РПЛ Сергей Прядкин и генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

Во время сбора в Австрии экс-тренер вратарей Макс Урванчки забрал свою медаль, а также медали, которые предназначены для Доменико Тедеско и Андреаса Хинкеля.

"В первую очередь хочу поздравить болельщиков "Спартака". Потому что столько поклонников нет, наверное, ни у одной другой команды российской премьер-лиги. Впереди у клуба знаменательная дата — столетие. Желаю "Спартаку" удачи в новом сезоне!", — сказал Прядкин.

Напомним, что в прошедшем сезоне "Спартак" под руководством Доменико Тедеско финишировал на втором место в РПЛ. Чемпионом в третий раз подряд стал "Зенит", который тренирует Сергей Семак.

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