"Спартаку" засчитали техническое поражение в матче 1-го тура молодежного первенства России

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза засчитал техническое поражение "Спартаку" в матче 1-го тура молодежного первенства России, сообщают "РИА Новости".

По сведениям издания, такое наказание наложено на московский клуб за нарушение регламента турнира. На поле у "Спартака" находилось четверо футболистов, которые родились в 1999 году. По правилам турнира таких игроков должно было быть не более трех.

Стоит отметить, что "Спартак" после двух туров лидировал в чемпионате.

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