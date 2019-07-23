"Спартаку" засчитали техническое поражение в матче 1-го тура молодежного первенства России
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза засчитал техническое поражение "Спартаку" в матче 1-го тура молодежного первенства России, сообщают "РИА Новости".
По сведениям издания, такое наказание наложено на московский клуб за нарушение регламента турнира. На поле у "Спартака" находилось четверо футболистов, которые родились в 1999 году. По правилам турнира таких игроков должно было быть не более трех.
Стоит отметить, что "Спартак" после двух туров лидировал в чемпионате.
Не пропустите: Стала известна причина срыва трансфера хавбека сборной Уругвая в "Спартак". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Стала известна причина срыва трансфера хавбека сборной Уругвая в "Спартак"
-
"Барселона" уступила "Челси" в товарищеском матче. Гризманн и де Йонг сыграли по тайму
-
Трансфер Перейро в "Спартак" на грани срыва из-за агента игрока
-
Зидан выгоняет Бэйла из "Реала" из-за Погба
-
Птенцы Фрэнки. Кто из молодёжи "Челси" будет пользоваться доверием нового тренера
Лента новостей
-
"Манчестер Юнайтед" предложил 75 миллионов евро за хавбека сборной Сербии
-
"Спартаку" засчитали техническое поражение в матче 1-го тура молодежного первенства России
-
Матч ЦСКА - "Локомотив" рассудит Безбородов
-
Конте высказался о возможном возвращении в "Ювентус"
-
"Фламенго" объявил о переходе Филипе Луиса
-
1
ПСЖ включил Неймара в состав на предсезонный тур
-
1
"Ньюкасл" готов побить трансферный рекорд клуба ради форварда "Хоффенхайма"
-
"Наполи" отказался от покупки Хамеса
-
Гризманн высказался о своем дебюте за "Барселону"
-
2
"Спартак" продал Ханни в "Аль-Гарафу" намного дешевле 8 миллионов евро
-
Тренер "Ювентуса" рассказал, что он ждет от Роналду
-
"Зенит" нацелился на молодого белорусского защитника
-
Стала известна причина срыва трансфера хавбека сборной Уругвая в "Спартак"
-
Андре Силва прошел медобследование в "Монако"
-
Официально: Гацкан - игрок "Крыльев Советов"
-
"Барселона" уступила "Челси" в товарищеском матче. Гризманн и де Йонг сыграли по тайму
-
"Севилья" объявила о подписании сербского хавбека
-
"Крылья Советов" анонсировали подписание Гацкана
-
Ломовицкий близок к уходу из "Спартака"
-
1
В СМИ попало видео с инцидентом после матча "Ростов" - "Спартак"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Урал
|2
|6
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|2
|6
|3
|Ростов
|2
|4
|4
|Спартак Москва
|2
|4
|5
|Локомотив Москва
|2
|4
|6
|Рубин
|2
|4
|7
|Арсенал Тула
|2
|4
|8
|Крылья Советов
|2
|3
|9
|Ахмат
|2
|3
|10
|Краснодар
|2
|3
|11
|ЦСКА Москва
|2
|3
|12
|Динамо Москва
|2
|1
|13
|Уфа
|2
|0
|14
|Оренбург
|2
|0
|15
|Тамбов
|2
|0
|16
|Динамо Санкт-Петербург
|2
|0