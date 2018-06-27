Спасает только разница: Германия на "Казань-Арене" сразится с Южной Кореей

Южная Корея – Германия

Стадион: "Казань-Арена" (Казань, Россия)

Начало матча: 17:00

Арбитр: Марк Гейгер (США)

Действующий чемпион мира сборная Германии в последнем матче группового этапа сыграет с аутсайдером квартета "F" – командой Южной Кореи. Дабы гарантировать себе путевку в 1/8 финала подопечным Йоахима Лёва необходимо не просто побеждать азиатов, но и сделать это с хорошей разницей мячей. Ибо существует вариант, при котором три сборных команды наберут по 6 очков, и тогда придется подсчитывать мячи. Впрочем, возможен и такой расклад, при котором сборная Германии выйдет из группы даже в случае поражения. Однако перспектива второго места в квартете навряд ли радует Бундестим, ведь в плей-офф предстоит сыграть с представителями группы, где играет Бразилия.

Соперник "Маншафт" имеет лишь глубоко теоретические шансы на выход в плей-офф. Южная Корея достойно сопротивлялась в первом туре против Швеции, но команде Син Тхэ Ёна немного не повезло. При абсолютно равной игре корейцы совершили критическую ошибку – защитник сфолил в собственной штрафной. Приговор шведами был приведен в исполнение безукоризненно, и дальше корейцам нужно было что-то придумывать впереди. Несколько голевых моментов Южная Корея создала, но гол забить им так и не удалось.

Во втором поединке с Мексикой корейцы выглядели намного хуже, проиграв поединок 1:2 по всем статьям. В послематчевом интервью Син Тхэ Ён объяснил такую разницу в качестве футбола жаркой погодой, по его мнению, мексиканцам в таких условиях было играть гораздо легче. Сложно будет рассчитывать Южной Корее на успех в игре с действующим чемпионом мира. Нет в распоряжении тренерского штаба достаточного количества квалифицированных исполнителей, к тому же не смогут сыграть в предстоящей встрече опорный полузащитник Ки Сон Ен и левый латераль Пак Чу Хо.

Сборная Германии в первом поединке сенсационно уступила мексиканцам. Недостаточно серьезный настрой на соперника сыграл с чемпионами мира злую шутку, и эта неудача едва не лишила немцев шансов на плей-офф уже во втором туре. Мексика реализовала только один свой момент, а было их очень много.

Нервозность сборной Германии оказала серьезное влияние на их игру в поединке со Швецией – после того, как забить быстрый гол не удалось, Германия стала много ошибаться. Одна из таких ошибок закончилась голом Швеции, но во втором тайме класс Германии дал о себе знать – на последней минуте Тони Кроос забил победный гол. Добившись важной победы, подопечные Йоахима Лёва получили мощный энергетический заряд. Остановить набравшую ход машину будет достаточно сложно. Германии очень важно было вернуть себе психологическую устойчивость после проваленного поединка с Мексикой. Свою задачу она решила. Теперь ей предстоит закрепить успех.

В заключительной встрече против корейцев немцам необходимо выиграть с разницей в два и более голов. В этом случае подопечные Йоахима Лёва при невыигрыше шведов у мексиканцев займут второе место, а если скандинавы победят, но с меньшей разницей, чем немцы, то Германия и вовсе финиширует первой в квартете F. При выигрыше немцев с минимальным счетом они могут остаться за бортом плей-офф, если мексиканцы уступят минимально, но забьют при этом не меньше самих немцев, либо обе встречи завершатся с одинаковым счетом – от 3:2 и крупнее.

В случае побед Германии и Швеции с одинаковым счетом (2:1) для определения лучшего между немцами и мексиканцами в споре за второе место будет использован рейтинг fair play. Немцы также станут вторыми при ничейном исходе и проигрыше шведов либо их ничьей, но тогда скандинавы должны забить голов не больше, чем Германия. Интересно, что и корейцы, пока не набравшие очков, не остаются лишними на футбольном празднике жизни. Азиатской сборной для выхода в 1/8 финала необходимо обыгрывать в два гола Германию и надеяться на поражение скандинавской команды.

Интересные факты противостояния сборных Южной Кореи и Германии:

В последний раз команды встречались в товарищеском матче в 2004 году, тогда Южная Корея победила со счетом 3:1

На чемпионатах мира команды встречались дважды – в 1994 году Германия победила со счетом 3:2, а в 2002 году немцы выиграли более скромно 1:0

Южная Корея не побеждает в последних пяти матчах – четыре поражения и одна ничья

Сборная Южной Кореи не может победить в 5 матчах кряду

В последних 8 встречах сборная Германии одержала только 2 победы

С ноября 2017 года немцы больше двух мячей за матч не забивают

В последних 5 встречах Южная Корея забила 2 гола

Ориентировочные составы на игру:

Южная Корея: Чо Хюн У – Ли Ен, Чан Хен Су, Ким Ен Гвон, Ким Мин У, Чу Се Джон, Ли Джэ Сон, Мун Сон Мин, Хван Хи Чхан, Сон Хын Мин.

Германия: Нойер – Киммих, Хуммельс, Рюдигер, Хектор, Гюндоган, Кроос, Ройс, Вернер, Мюллер, Гомес.

Прогноз на матч Южная Корея – Германия:

Сборная Германии в эпической встрече обыграла Швецию в прошлом туре, и эта победа безусловно должна положительно сказаться на настрое команды. Именно в психологическом состоянии Германии и заключались все проблемы в предыдущих матчах – команда не могла найти свою игру, и это приводило к ошибкам. Южная Корея сыграла достойно только в первой встрече, в матче с мексиканцами победу отдали корейцы очень легко. Если Германия в очередной раз не придумает себе проблемы, то рассчитывать на очки корейцам не стоит.

Букмекеры отдают безоговорочное преимущество сборной Германии, за победу которой предлагают средний коэффициент 1.20 баллов, в то же время на успех южнокорейцев можно поставить с коэффициентом примерно в 14.00 – 17.00 баллов. На ничейный исход предлагается коэффициент 7.50 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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