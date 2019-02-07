Спасатели извлекли из воды труп, найденный в обломках самолёта Салы

Отдел по расследованию авиационных происшествий в Великобритании отчитался о ходе спасательной операции в районе Нормандских островов, где потерпел крушение самолёт с футболистом Эмилиано Салой и пилотом Дэвидом Айбботсоном на борту.

Как сообщает Goal.com, из воды извлекли труп, найденный в обломках воздушного судна. Кому принадлежит тело, пока не уточняется. В ближайшее время его передадут следователям.

28-летний Сала 21 января летел из Франции в Великобританию, чтобы присоединиться к "Кардиффу", который купил его за несколько дней до авиакатастрофы за 17 миллионов евро. Самолёт исчез с радаров авиадиспетчеров и долгое время его местонахождение было неизвестно. Шансы пассажиров выжить изначально были минимальными.

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