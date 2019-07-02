Спасатели обнаружили тело футболистки, которая пропала на озере Комо

Теги швейцария

Спасатели обнаружили тело футболистки, которая пропала на озере Комо

На дне итальянского озера Комо был обнаружен труп футболистки сборной Швейцарии Флорианы Исмаили, сообщает Blick. 

По сведениям издания, тело девушки на глубине 204 метра обнаружил дайвинг-робот. На глубине 20 метров робот передал тело водолазам, которые и подняли его на поверхность. Родным швейцарки уже сообщили трагические известия.

Напомним, что 24-летняя Исмаили пропала 30 июня. Вместе с подругой они арендовали лодку и отплыли на 700 метров от берега, чтобы позагорать. В какой-то момент Исмаили прыгнула в воду, после чего уже не вынырнула на поверхность.

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