Спасатели обнаружили тело одного из пассажиров самолёта, на котором летел Сала

Спасатели обнаружили тело одного из пассажиров самолёта, на котором летел новичок "Кардиффа" Эмилиано Сала, сообщает BBC.

По информации источника, в обломках воздушного судна на дне пролива Ла-Манш найден труп мужчины. Пока неизвестно, кто это - футболист или пилот Дэвид Эйбботсон.

Теперь участники поисковой операции будут проводить консультации с полицией, а также родственниками Салы и Эйбботсона, после чего объявят о дальнейших действиях.

Напомним, что 28-летний Сала летел из Франции в Великобританию, чтобы присоединиться к "Кардиффу", который купил его за несколько дней до трагедии за 17 миллионов евро. Самолёт с аргентинским форвардом на борту исчез с радаров авиадиспетчеров 21 января.

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