Спасатели обнаружили тело одного из пассажиров самолёта, на котором летел Сала

Теги кардифф ситиэмилиано сала

Спасатели обнаружили тело одного из пассажиров самолёта, на котором летел Сала

Спасатели обнаружили тело одного из пассажиров самолёта, на котором летел новичок "Кардиффа" Эмилиано Сала, сообщает BBC.

По информации источника, в обломках воздушного судна на дне пролива Ла-Манш найден труп мужчины. Пока неизвестно, кто это - футболист или пилот Дэвид Эйбботсон.

Теперь участники поисковой операции будут проводить консультации с полицией, а также родственниками Салы и Эйбботсона, после чего объявят о дальнейших действиях.

Напомним, что 28-летний Сала летел из Франции в Великобританию, чтобы присоединиться к "Кардиффу", который купил его за несколько дней до трагедии за 17 миллионов евро. Самолёт с аргентинским форвардом на борту исчез с радаров авиадиспетчеров 21 января.

Не пропустите: Отец Салы отреагировал на информацию об обнаружении обломков самолета, в котором летел его сын. | http://soccernews.ru

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