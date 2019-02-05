Спасатели поднимут со дна мора самолет с Салой на борту: названа дата

В течение двух дней начнется операций по подъему с морского дна обломков самолета, на котором летел аргентинский нападающий "Кардифф Сити" Эмилиано Сала. Ранее поисковая группа обнаружила самолет, внутри которого было видно тело.

"Сейчас идет подготовка к операции по подъему самолета. Мы начнем ее в ближайшие два дня", - рассказал представитель британского бюро расследований авиационных происшествий (AAIB) в интервью AFP.

Напомним, что 28-летний Сала перешел в "Кардифф" из "Нанта". В момент перелета форварда в столицу Уэльса самолет пропал с экранов радаров. Позже в сети появилась аудиозапись голоса Салы, на которой он говорил, что самолет вот-вот развалится на части.

Не пропустите: Друг Эмилиано Салы рассказал, кто несёт ответственность за пропажу футболиста. | http://soccernews.ru